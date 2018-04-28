﻿ В Гродно и окрестностях молодой мужчина выкопал 48 туй. Его задержали | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Гродно и окрестностях молодой мужчина выкопал 48 туй. Его задержали

28.04.2018 - 13:10

Новости Беларуси. В Гродно был задержан вор декоративных растений.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 27-летний водитель одного из местных транспортных предприятий ночью ездил по деревням, которые находились недалеко от областного центра, проникал на один приусадебный участок и совершал там кражу.

Например, в д. Малая Ольшанка гражданин украл из дома гаечные ключи, удочки, а из автомобилей, которые были открыты – автомагнитолы, колонки и документы.

После чего молодой человек решил изменить специализацию и стал воровать садовые растения. В д. Стриевка он выкопал 17 туй, через неделю в д. Богушевка – 12 деревьев. В последний раз мужчина выкопал 18 туй в самом центре Гродно.

Всего молодой человек присвоил 48 туй. Он планировал реализовать украденные деревья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного была изъята.

В середине апреля в Вилейском районе мужчина украл деньги и купил деревенским детям мороженого (читать далее).

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пьяный мужчина украл в одном из магазинов Клецка и попытался убежать: видеофакт
Пьяный мужчина украл в одном из магазинов Клецка и попытался убежать: видеофакт
Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом
Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Вилейском районе мужчина украл деньги и купил деревенским детям мороженого
Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД
Трех медсестер из минского хосписа подозревают в продаже психотропов. Комментарий ГУВД
360 кг украденных семян и 11 комбайнов без проводки: по итогам проверки АПК в Могилевской области возбуждено 5 уголовных дел
360 кг украденных семян и 11 комбайнов без проводки: по итогам проверки АПК в Могилевской области возбуждено 5 уголовных дел
Изображение носит иллюстративный характер
В Японии школьница подозревается в краже 93 тысяч долларов
В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт
В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт
Изображение носит иллюстративный характер
В Гомеле раскрыто ограбление ювелирного магазина. Похищенное найдено под ванной
Все новости по теме Кража
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru