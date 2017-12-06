﻿ В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя

06.12.2017 - 14:31

Новости Беларуси. В Гродно водитель с 7-кратным превышением нормы алкоголя совершил серьезную аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его автомобиль в темноте двигался с выключенными фарами.

ДТП произошло на широком перекрестке в спальном микрорайоне «Вишневец». Пока одна машина пропускала встречный поток транспорта, вторая на полном ходу протаранила ее сзади. От удара первое авто выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. К счастью, обошлось без жертв. Но машины, по мнению специалистов, восстановлению не подлежат.

Виновник аварии оказался водителем автобуса местной организации. Этим вечером он был сильно пьян.  

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Утром он вернулся из рейса на автобусе, поехал к своему другу в деревню, выпил с ним. Несколько часов у своего друга поспал. После этого решил ехать с ним к себе домой.

Содержание алкоголя у виновника ДТП превысило предельно допустимое примерно в 7 раз.

Виновник аварии получит штраф и лишится права управления транспортным средством. Также он будет уволен с места работы.

В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 14 машин
Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 9 машин
Микроавтобус с 7 пассажирами перевернулся под Гродно
«От удара Mercedes начало разворачивать, снесло на обочину»: микроавтобус с пассажирами перевернулся под Гродно
Пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента в Гродно
Гродно: пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента
В Гродно ночью на пешеходном переходе таксист сбил 28-летнюю девушку
В Гродно ночью на пешеходном переходе таксист сбил 28-летнюю девушку
В аварии в Гродно погиб ксендз
В аварии в Гродно погиб ксендз Тадеуш Вышинский
Прорыв трубопровода в Гродно: сильным потоком воды смыло огороды в местном кооперативе
Прорыв трубопровода в Гродно: сильным потоком воды смыло огороды в местном кооперативе
7-летний мальчик за рулем папиной машины повредил четыре авто в Гродно
Авария в Гродно
На пешеходном переходе в Гродно грузовик сбил троих человек
Все новости по теме Авария в Гродно
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru