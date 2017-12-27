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В Гродно мошенники взломали страницы в соцсетях и похитили 800 рублей

27.12.2017 - 12:44

Новости Беларуси. В Гродно мошенники взламывали страницы пользователей в соцсети «ВКонтакте».

По информации УВД Гродненского облисполкома, за праздничные выходные с 23 по 25 декабря у шестерых пользователей были взломаны их личные страницы. Злоумышленники от лица владельцев страниц писали личные сообщения их знакомым для получения реквизитов банковских карточек последних. Получив эту информацию, взломщики похищали деньги с карт.

За несколько дней с банковских карт было снято около 800 рублей.

Преимущественно были взломаны страницы девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Возбуждены уголовные дела по статьям «хищение путем использования компьютерной техники» и «несанкционированный доступ к компьютерной информации».

В августе появилась информация о возросшем числе преступлений в информационной среде.

Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях: 5 правил от Следственного комитета (здесь подробнее).

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