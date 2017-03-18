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В Гродно обсудили таможенные пошлины и классификацию товаров в рамках ЕАЭС

18.03.2017 - 14:36

Новости Беларуси. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза должно быть максимально понятным и приближенным к реальным бизнес-условиям.

В Гродно представители пяти стран обсуждали единую классификацию товаров и унификацию ставок таможенных пошлин.

Говорили участники и о проблемных вопросах. Среди них – таможенный транзит, а также ввоз личных легковых и грузовых автомобилей. Современные технологии должны быть направлены на оперативный обмен данными.

В этом сегодня заинтересованы все участники ЕАЭС.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Вопросы здесь связанны не с ввозом, а связаны с дальнейшим их перемещением по странам таможенного союза.

Каким образом снимать с контроля, если транспортное средство в дальнейшем перемещается из республики, к примеру, в Российскую Федерацию, Казахстан и т.д.

Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации:
Не только в странах, но и внутри одного государства зачастую один и тот же товар на разных таможнях растамаживается по разной таможенной стоимости. Нам эти процессы также предстоит синхронизировать.

Всего на повестке дня около 30 вопросов.

Решения по всем пунктам должны устроить каждое государство. Новую редакцию Таможенного кодекса планируют максимально адаптировать под национальные законодательства Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно обсудили таможенные пошлины и классификацию товаров в рамках ЕАЭС

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