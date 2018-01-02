﻿ В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека

02.01.2018 - 11:33

Новости Беларуси. В Гродно во время пожара в квартире спасли четверых.

По информации МЧС, инцидент произошел ночью 1 января в пятиэтажном доме. Спасатели получили информацию о задымлении квартиры на первом этаже. Из помещения были спасены четыре человека – хозяйка и гостивший в квартире мужчина. Их доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавших «отравление продуктами горения». Личности еще двоих эвакуированных устанавливаются.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств.

25 декабря в Минске произошел пожар на седьмом этаже в многоэтажном доме.

Женщина, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек
В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка во время празднования Нового года: видео с места событий
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка во время празднования Нового года: видео с места событий
В Гомеле в новогоднюю ночь горели елки: видеофакт
В Гомеле в новогоднюю ночь горели городские елки: видеофакт
В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб
В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб
В Индии сгорел крупный развлекательный центр: погибли 15 человек
В Индии сгорел крупный развлекательный центр: погибли 15 человек
Фото: МЧС
Из-за короткого замыкания в детском саду Добруша эвакуировали 96 человек
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru