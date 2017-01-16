новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Гродно третьеклассница попала под колеса автомобиля вне пешеходного перехода и сейчас находится в реанимации

16.01.2017 - 13:20

Новости Беларуси. Причины серьезного ДТП выясняют в Гродно. Этим утром в деревне Озеры школьница попала под колеса авто. Девочку к школе привез отец, и третьекласснице оставалось лишь перейти дорогу на другую сторону. Она это и попыталась сделать, правда, вне пешеходного перехода.

В это время по соседней полосе ехал автомобиль. Водитель слишком поздно заметил девочку и не успел затормозить. В итоге школьница получила многочисленные травмы и находится в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другие подробности аварии (здесь подробнее).

В Гродно третьеклассница попала под колеса автомобиля вне пешеходного перехода и сейчас находится в реанимации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Лиде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка: пострадавшая в тяжёлом состоянии
В Лиде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка: пострадавшая в тяжёлом состоянии
В Борисове байкер на переходе сбил женщину: оба скончались
В Борисове байкер на переходе сбил женщину: оба скончались
Авария в Гомеле
В Гомеле Mitsubishi насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе
В Лиозно водитель сбил троих подростков, шедших по обочине
Недалеко от Лиозно водитель сбил троих подростков, шедших по обочине: один из них погиб
8-летний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Несвиже
8-летний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Несвиже
Пешеходный переход в Мозыре
Смертельный пешеходный переход в Мозыре: более 10 человек забрала «зебра», троих – из одной семьи
35-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе
35-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе
Несколько пешеходов были сбиты 12 ноября в Минской области
Аварии с участием пешеходов в Минской области 12 ноября
Все новости по теме Сбили пешехода на пешеходном переходе
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru