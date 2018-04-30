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В Гродно у гражданина Польши изъят разыскиваемый в ЕС BMW-X6. Стоимость машины оценивается в 70 тысяч евро

30.04.2018 - 15:05

Новости Беларуси. Гродненские таможенники пресекли факт незаконного ввоза и использования на территории ЕАЭС BMW-X6.  

По сведениям Гродненской региональной таможни, автомобиль 2016 года выпуска эксплуатировался незаконно. В Гродно BMW был изъят, его стоимость оценивается в 70 тысяч евро.  

Гражданин Польши ввёз в Беларусь транспортное средство в 2017 году. Машина использовалась под видом зарегистрированной на территории ЕАЭС. Проведённая криминалистическая экспертиза подтвердила, что VIN-номер автомобиля видоизменен.  

Фото: Гродненская региональная таможня  

В таможне сообщили, что таким образом мужчина собирался уклониться от уплаты таможенных платежей в размере около 75 тысяч белорусских рублей.  

В дальнейшем был установлен оригинальный идентификационный номер. Также выяснилось, что машина разыскивается в ЕС.  

Возбуждено уголовное дело.  

С января 2018 года в Беларуси начал действовать Таможенный кодекс ЕАЭС.  

Внедрено электронное декларирование – здесь подробнее.  

Фото: Гродненская региональная таможня

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