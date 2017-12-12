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В Гродно задержали водителя SEAT с превышением нормы алкоголя в 7 раз

12.12.2017 - 15:18

Новости Беларуси. В Гродно задержана водитель с превышением нормы алкоголя в организме в несколько раз.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 12 декабря женщина была за рулем SEAT. Содержание алкоголя в организме превысило норму в семь раз.

Водитель поругалась с мужем, выпила коньяка и уехала из дома.

Накануне произошел похожий случай. Водитель Mazda не предоставил преимущество Volkswagen и транспортные средства столкнулись. Виновник аварии скрылся с места происшествия и спрятал свой автомобиль. Оказалось, что норма алкоголя в его организме была превышена в четыре раза. 

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