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В Гродно здания начали украшать таблички с историческими названиями улиц

20.02.2017 - 08:52

Новости Беларуси. В Гродно история из стен музея вышла в свет. В городе начали устанавливать таблички с историческими названиями улиц. В ближайшее время они украсят 16 зданий в центре. Одна из первых появилась на пешеходной улице Советской.

В прошлом столетии она трижды переименовывалась. А в XVI веке и вовсе имела важное торговое значение. Отсюда и название – «Виленский гостинец».

Над созданием табличек работали историки. Выверяли названия, определяли временные периоды. По их мнению, наименования улиц могут много рассказать об истории этих мест горожанам и гостям города.

Андрей Вашкевич, историк:
Напрыклад, прадстаўнікі якой прафесіі жылі. Урыцкая, напрыклад, вуліца была Залатарская. Там жылі людзі, якія займаліся ювелірнай справай. Цяпер гэта можна даведацца. Або, напрыклад, паказваюць вельмі цікавыя старажытныя тапонімы. Вуліца Свердлова калісьці часткова называлася «На курган» – Курганная, таму што вяла на нейкі старажытны таямнічы курган.

В ближайшее время в Гродно появятся еще и необычные стенды, на которых разместится историческая информация на нескольких языках и старые фотографии. Их установку планируется завершить к началу нового туристического сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно здания начали украшать таблички с историческими названиями улиц

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