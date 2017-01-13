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В Гродно женщина ударила заведующую поликлиники кулаками и карточкой: возбуждено уголовное дело

13.01.2017 - 08:44

Новости Беларуси. Битва амбулаторной картой. В Гродно разгневанная пациентка напала на заведующую поликлиникой. 35-летняя женщина проходила медицинское обследование, но качество обслуживания ее не устроило. Свои претензии она решила высказать заведующей. Видимо, слов не хватило – в ход пошли кулаки и даже амбулаторная карта. В итоге у врача несколько ссадин и гематома на лице, а у пациентки – уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Дудко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома:
Возбуждено уголовное дело «Угроза насилия должностному лицу». Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Евгений Дудко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома

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