В каждом сообщении указаны имена детей. Работники «Гродно Азота» стали получать угрозы
Новости Беларуси. В Гродненской области нарастает агрессия в отношении тех, кто не поддерживает забастовки и выступает против смены власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщения с подобными угрозами уже стали получать работники предприятия «Гродно Азот».
Сообщение с таким содержанием заместитель генерального директора получил вечером 20 августа. А уже утром стало известно: аналогичные угрозы поступили еще пяти сотрудникам. Все работают на заводе не первый год, являются руководителями подразделений. Люди обеспокоены: сообщения пришли на Viber под ником «Беларусь» с неизвестного номера, в каждом указаны имена их детей. Об инциденте сразу сообщили в концерн «Белнефтехим» и Министерство внутренних дел.
Ромуальд Барсук, заместитель генерального директора предприятия «Гродно Азот»:
Я считаю, что основная причина, которая вызвала такую реакцию у наших оппонентов, связана с тем, что у наших работников есть твердая, устоявшаяся точка зрения, которая связана с тем, чтобы нашему предприятию ни в коем случае не бастовать, не останавливать производство. Я не намерен терпеть такие угрозы, так же как не намерены терпеть такие угрозы и наши работники.
Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В милицию обратился ряд должностных лиц «Гродно Азота» с информацией о том, что на личные мессенджеры им приходят сообщения с угрозами им самим, а также их родным и близким.
К делу подключился Следственный комитет. В ближайшее время будет дана правовая оценка произошедшему.
Топливные пеллеты из Борисова и Копыля будут продавать в Европу
Новости Беларуси. Экотопливо – экспортный товар. Пеллеты из Борисова и Копыля будут поставляться на европейский рынок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в августе на экспорт планируют продать 10 тысяч тонн топливных гранул. В список потребителей входят Дания, Польша и Италия.
Кстати, только на Копыльском пеллетном производстве 90 % продукции ежемесячно идет на экспорт. На предприятии рабочие работают в три смены, каждая выпускает по 50 тонн.
Сергей Евсюченя, главный инженер Копыльского опытного лесничества:
Производительность оборудования нашего – порядка 1 500 тонн. Работают на линии четыре человека в каждую смену, плюс старший мастер и бухгалтер имеется на производстве. Перерабатываем низкосортную древесину, в основном дрова и отходы лесопиления – опилки, щепа. Ежемесячно выручка от данного производства составляет порядка 50 тысяч евро.
Производство пеллет в Копыле открылось в феврале. Уже произведено 7,5 тысяч тонн продукции.