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В лесу под Гродно в январе выросли лисички из-за теплой погоды

03.01.2018 - 18:15

Новости Беларуси. В Гродненской области грибник насобирал в лесу лисичек 2 января.

Как рассказал местный житель Евгений Бодак на своей странице в социальных сетях, хорошему грибнику ничего не мешает собирать грибы даже 2 января.

Фото: vk.com/id289634898

К посту мужчина приложил пять фото, на одном из которых удачливый грибник насобирал целый пакет грибов.

Фото: vk.com/id289634898

Скорее всего, рост грибов был вызван теплой погодой, которая сейчас установилась в Гродненской области.

1 января в Гродно и Бресте был побит температурный рекорд.

До Рождества в Беларуси сохранится теплая погода. Ожидается до +7 °С – здесь подробнее.

В декабре в Гродненском районе зацвели розы (фото здесь).

Фото: vk.com/id289634898
vk.com/id289634898
Фото. vk.com/id289634898

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