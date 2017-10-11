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В Лиде 22-летний парень выстрелил себе в голову из ружья и выжил

11.10.2017 - 12:28

Новости Беларуси. 22-летний житель Лиды выстрелил себе в голову из отцовского ружья и выжил.

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось в начале августа. Отец мальчика приехал забрать из дома вещи, среди которых было и ружье. Его мужчина оставил в припаркованном у дома автомобиле.

Между супругами, которые уже не жили вместе, возникла очередная ссора. В момент конфликта сын пары взял оружие и произвел выстрел себе в голову. Инцидент произошел в гараже.

Парень получил тяжкие телесные повреждения, но остался жив.

До этого происшествия молодой человек попал в серьезное ДТП.

Возбуждено уголовное дело в отношении отца пострадавшего по статье «ненадлежащее хранение огнестрельного оружия».

В августе нынешнего года в Орше подросток случайно застрелил младшего брата из ружья – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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