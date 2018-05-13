﻿ В Лидском районе дотла сгорел автобус | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Лидском районе дотла сгорел автобус

13.05.2018 - 16:59

Новости Беларуси. Вечером 12 мая в Лидском районе во время движения загорелся автобус.  

Как сообщает 0154.by, в транспортном средстве было около 30 человек. За рулём автобуса находился 53-летний лидчанин. По его словам, во время движения автобуса начали моргать лампочки.  

Фото: 0154.by  

Затем водитель увидел огонь под щитком приборов и попытался самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя, но у него не получилось. МАЗ сгорел полностью.  

Фото: 0154.by  

Никто из пассажиров не пострадал.  

Фото: 0154.by  

Имеются сведения, что транспортное средство является собственностью одной из лидских строительных фирм. Автобус отвозил рабочих с местной пилорамы в ЛТП под Новогрудком.  

Фото: 0154.by  

Выясняется причина загорания.  

Весной 2018 года в Слуцком районе загорелась фура. 

Инцидент произошёл во время движения по трассе – подробности здесь.  

Фото: 0154.by

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: МЧС
Столкновение BMW и Mitsubishi в Гродно: пострадали три человека
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В Кореличском районе лоб в лоб столкнулись УАЗ и грузовик МАЗ. Пострадал водитель внедорожника
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Лобовое столкновение УАЗ и МАЗ в Кореличском районе: пострадал один человек
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В Слонимском районе Renault попал в ДТП. Пострадал сын водителя автомобиля
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ивьевском районе
«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе
«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную». СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ивьевском районе
Страшная авария в Ивьевском районе: женщина-водитель погибла, четверо детей госпитализированы
Страшная авария в Ивьевском районе: женщина-водитель погибла, четверо детей госпитализированы
Фото: УСК по Гродненской области
В Ивьевском районе многодетная мать погибла в ДТП. Четверо детей госпитализированы
Все новости по теме Авария в Гродненской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru