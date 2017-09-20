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В Лидском районе милиционеры спасли 68-летнего грибника, застрявшего в болоте

20.09.2017 - 13:23

Новости Беларуси. Милиционеры спасли 68-летнего грибника, который зашел в болото в Лидском районе и застрял там.

По информации УВД Гродненского облисполкома, днем 18 сентября мужчина поехал в лес собирать грибы. Через некоторое время пенсионер понял, что заблудился. О своем предположительном местонахождении он сообщил родственникам по телефону.

Милиция получила сообщение о заблудившемся мужчине только вечером. К тому моменту батарея на телефоне грибника уже была разряжена.

Семеро сотрудников патрульно-постовой службы Лидского района отправились на поиски мужчины, которые затрудняли темнота, сложные погодные условия и риск наткнуться на топь.

Через четыре часа поисков мужчину нашли – он ответил на окрики сотрудников милиции. Грибник замерз, был по колено в воде и не мог самостоятельно идти. Из леса мужчину вынесли на руках.

В разгар грибного сезона важно знать, что стоит предпринять в экстренной ситуации.

Несколько советов, как не заблудиться в лесу – здесь подробнее

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