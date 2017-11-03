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В Новогрудском районе 18-летний водитель врезался в трактор при обгоне

03.11.2017 - 11:58

Новости Беларуси. 2 ноября днем в Новогрудском районе Audi столкнулся с трактором.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, за рулем легкового автомобиля находился 18-летний парень, который получил водительские права 16 дней назад.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Во время движения через опасный поворот он решил пойти на обгон автомобиля Volkswagen, который двигался в попутном направлении. Во время возвращения на свою полосу водитель Audi не учел расстояние до трактора, который двигался впереди. Произошло столкновение.

Молодой человек был госпитализирован с серьёзными ушибами. Отмечается, что от более тяжелых травм его уберег ремень безопасности, который был пристегнут.

В начале ноября в Минске молодой человек на легковушке врезался в грузовик и погиб – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

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