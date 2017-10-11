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В отношении отца 22-летнего лидчанина, выстрелившего себе в голову, возбуждено уголовное дело

11.10.2017 - 17:34

Новости Беларуси. В отношении отца молодого парня из Лиды, который выстрелил себе в голову из ружья родителя, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, 22-летний молодой человек взял винтовку из машины отца, которая была припаркована недалеко от дома.

Инцидент произошел в августе.

Родитель приехал забрать свои вещи, среди которых было и оружие. Между отцом и матерью парня возникла ссора. В это время молодой человек забрал из автомобиля оружие, пошел с ним в гараж и выстрелил себе в голову.

Парень выжил, но получил тяжкие телесные повреждения.

Отмечается, что до этого пострадавший попадал в серьезную автомобильную аварию.

Возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее хранение огнестрельного оружия». Наказание по данной статье предусматривает общественные работы, или штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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Изображение носит иллюстративный характер

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