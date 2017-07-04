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В Слониме тепловоз протаранил «Волгу»: погибли два человека

04.07.2017 - 20:08

Новости Беларуси. Трагедия на железнодорожном переезде в Слониме произошла 3 июля. Грузовой поезд превратил «Волгу» в груду металла. 

Водитель автомобиля погиб на месте, его супруга скончалась в больнице. Им было по 63 года. В машине на пассажирском сидении ехала еще одна женщина. За ее жизнь борются врачи.



Как рассказали в Следственном комитете, «Волга» выехала на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора, машинист тепловоза подавал сигнал звуковой сигнализации и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения ему не удалось. В рамках комплекса проводимых следственных действий назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших, а также автотехнические для установления технического состояния автомобиля и возможности у машиниста тепловоза избежать столкновения.

В Слониме тепловоз протаранил «Волгу»

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