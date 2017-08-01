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В Слониме второкурсник лингвистического университета попал под поезд

01.08.2017 - 19:56

Новости Беларуси. 19-летний студент Минского государственного лингвистического университета попал под поезд в Слониме. Молодого человека доставили в больницу.

Первую помощь ему оказали в городской больнице. Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», парень «был перенаправлен в Гродно, где ему предстоит перенести пластические операции на поврежденном лице». По информации издания, пути молодой человек переходил в наушниках.

Несколько лет назад трагедией едва не закончилась история в Жлобине. Минчанин переходил железнодорожные пути в районе Жлобина в наушниках. В результате был сбит мотовозом. Машинист отделался тяжелым испугом. Парень – двойным переломом ноги. Но это, скорее, счастливый исход. К несчастью, известны случаи (и их немало), когда громкая музыка в наушниках становилась причиной необратимых последствий – здесь подробнее

Фото носит иллюстративный характер

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