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В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд

06.02.2018 - 11:23

Новости Беларуси. В Сморгони очевидец спас ребенка, провалившегося под лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедией мог завершиться поход на зимнюю рыбалку для второклассника одной из местных школ.

Вместе с отцом он отправился на городской водоем. В какой-то момент ребенок оказался без присмотра. Гуляя, вышел на тонкий лед и провалился. В это время неподалеку рыбачил мужчина. Он моментально отреагировал и вытащил 9-летнего мальчика из воды.

Отметим, это не первый случай спасения провалившихся под лед в регионе: ранее три подобных случая произошли на озере Белое в Гродненском районе. В целом, в стране с начала 2018 года уже утонули 13 человек.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб»

В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд
Зимняя рыбалка в Беларуси
Фото. Зимняя рыбалка в Беларуси
Зимняя рыбалка в Беларуси
Фото. Зимняя рыбалка в Беларуси

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