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В Сморгонском районе нашли тело пропавшего грибника в лесном болоте

17.11.2017 - 18:08

Новости Беларуси. В Сморгонском районе было найдено тело местного жителя.

По информации УСК по Гродненской области, 5 октября сожительница 63-летнего мужчины сообщила в правоохранительные органы о его исчезновении. Мужчина без телефона ушел в лес за грибами и не вернулся.

Была начата проверка, обследована местность, где он мог находиться.

По истечении 10 суток было возбуждено уголовное дело. Розыск мужчины продолжался.

11 ноября один из местных жителей сообщил правоохранителям, что обнаружил в лесном болоте тело мужчины, чьи приметы схожи с разыскиваемым.

Близкие опознали пропавшего. Тело нашли на расстоянии около 10 километров от дома погибшего.

Видимые телесные повреждения на теле не были обнаружены. Проводится экспертиза.

Основной версией гибели считается несчастный случай.

Летом нынешнего года в Гомеле из-за отравления грибами умер пенсионер – здесь подробнее.

Фото: СК

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