В Сморгонском районе нашли тело пропавшего грибника в лесном болоте

Новости Беларуси. В Сморгонском районе было найдено тело местного жителя.
По информации УСК по Гродненской области, 5 октября сожительница 63-летнего мужчины сообщила в правоохранительные органы о его исчезновении. Мужчина без телефона ушел в лес за грибами и не вернулся.
Была начата проверка, обследована местность, где он мог находиться.
По истечении 10 суток было возбуждено уголовное дело. Розыск мужчины продолжался.
11 ноября один из местных жителей сообщил правоохранителям, что обнаружил в лесном болоте тело мужчины, чьи приметы схожи с разыскиваемым.
Близкие опознали пропавшего. Тело нашли на расстоянии около 10 километров от дома погибшего.
Видимые телесные повреждения на теле не были обнаружены. Проводится экспертиза.
Основной версией гибели считается несчастный случай.
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