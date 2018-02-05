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В Сморгонском районе в убийстве женщины подозревается её бывший сожитель

05.02.2018 - 16:11

Новости Беларуси. В Сморгонском районе бывший сожитель женщины подозревается в ее убийстве.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, 31 января 49-летняя гражданка отправилась в загородный дом в деревню Лисичино. Погибшая проживала с зятем и дочерью. Она попросила мужа съездить в деревню, поскольку её мать три дня не выходила на связь. На месте мужчина обнаружил тело женщины и вызвал милицию. 

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
По прибытии на место следственно-оперативной группой на теле женщины были обнаружены множественные повреждения, в том числе колото-резанное ранение.

В процессе расследования выяснилось, что накануне женщина была со своим 65-летним бывшим сожителем. Мужчину нашли на железнодорожной станции, когда он собирался уехать в Минскую область. Задержанный признался, что убил женщину из-за ревности.

По его словам, утром первого февраля он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки подозреваемый нанёс удар острым предметом в грудь погибшей.

Возбуждено уголовное дело.

В январе была убита 45-летняя жительница Бреста.

Подозреваемый в убийстве муж добровольно пришёл в милицию – подробности здесь.

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