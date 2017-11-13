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В Свислочском районе 53-летний бродяга изнасиловал двух пенсионерок

13.11.2017 - 14:03

Новости Беларуси. Утром 11 ноября 53-летний мужчина изнасиловал двух пенсионерок в Свислочском районе. Известно, что он ведет бродяжнический образ жизни. 

По информации УВД Гродненского облисполкома, бродяга приехал на поезде в один из населенных пунктов. После он постучал в дом, где жила 73-летняя женщина. Мужчина сказал пенсионерке, что в 1988 году она якобы работала бухгалтером и не выплатила ему деньги в эквиваленте нынешних 240 рублей. Женщина попыталась сказать бродяге, что он ошибается. Но он настоял, чтобы пенсионерка впустила его в дом, покормила и дала выпить. Женщина сделала это, а бродяга изнасиловал ее и забрал у пострадавшей 45 рублей.

После под выдуманным предлогом мужчина попал в дом к 84-летней женщине, которую изнасиловал и забрал у нее 5 рублей.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. Он находился на железнодорожной станции и ждал поезд, на котором хотел уехать.

Возбуждено уголовное дело.

Изображение носит иллюстративный характер

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