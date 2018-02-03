﻿ В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается её внук из Минска | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается её внук из Минска

03.02.2018 - 16:07

Новости Беларуси. В преступлении, совершённом в Волковыске, подозревается внук покойной.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, в январе было обнаружено тело женщины 1938 года рождения. Пенсионерка скончалась от телесных повреждений. Специалисты установили, что убийство планировалось заранее, и злоумышленник пытался избавиться от улик.

Фото: ГКСЭ

Запертая входная дверь квартиры покойной позволила сделать предположение, что к преступлению могут быть причастны знакомые пенсионерки. Во время расследования милиционеры заинтересовались внуком убитой. Его нашли в Минске, где юноша жил и учился.

В ходе обыска была найдена одежда с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кровь покойной. Молодого человека задержали. Внук пенсионерки отрицает свою причастность к преступлению.

Фото: ГКСЭ

Возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.139 УК РБ.

В январе от разрыва внутренних органов и переломов умер пенсионер.

71-летнего мужчину до смерти избил 29-летний безработный – здесь подробнее.

Фото: ГКСЭ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сергей Леваньков
В Могилевской области раскрыто жестокое убийство 16-летней девушки
На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке
На теле убитой девочки – более ста гематом. Подробности зверского убийства 2-летнего ребёнка в Слуцке
По факту убийства 2-летней девочки в Слуцке возбуждено уголовное дело
По факту убийства 2-летней девочки в Слуцке возбуждено уголовное дело
Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке
Мать и отчим подозреваются в убийстве 2-летней девочки в Слуцке
Ким Уолл
Датский изобретатель пытал девушку, а потом убил её на самодельной подводной лодке. Новые подробности преступления
В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери
В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери
Фото: УСК по Витебской области
Четверо безработных подозреваются в жестоком убийстве 43-летней женщины в Витебске
Изображение носит иллюстративный характер
Мужчина умер от переломов и разрыва внутренних органов. В Барановичах до смерти избили пенсионера
Все новости по теме Убийство
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru