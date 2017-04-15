новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: наркоторговца из Гродно задержали прямо на трассе

15.04.2017 - 15:20

Новости Беларуси. Задержан прямо на трассе.

Житель Гродно вез заказчику наркотики из Москвы.

По версии милиции, мужчина заказал товар через интернет, после чего выехал к границе и ждал координаты тайника, которые диктовали из России. Возвращаясь на родину, он уже контактировал с будущим покупателем, получал денежный перевод и отвозил наркотик в условленное место. На этот раз планам не было суждено сбыться.

Также задержан и покупатель.

При обыске у 30-летнего минчанина нашли 460 грамм особо опасного психотропа.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: наркоторговца из Гродно задержали прямо на трассе
Новости Беларуси. Задержан прямо на трассе. Житель Гродно вез заказчику наркотики из Москвы. По версии милиции, мужчина заказал товар через интернет, после чего выехал к границе и ждал координаты тайника, которые диктовали из России. Возвращаясь на родину, он уже контактировал с будущим покупателем, получал денежный перевод и отвозил наркотик в условленное место. На этот раз планам не было суждено сбыться. Также задержан и покупатель. При обыске у 30-летнего минчанина нашли 460 грамм особо опасного психо
Фото. Новости Беларуси. Задержан прямо на трассе. Житель Гродно вез заказчику наркотики из Москвы. По версии милиции, мужчина заказал товар через интернет, после чего выехал к границе и ждал координаты тайника, которые диктовали из России. Возвращаясь на родину, он уже контактировал с будущим покупателем, получал денежный перевод и отвозил наркотик в условленное место. На этот раз планам не было суждено сбыться. Также задержан и покупатель. При обыске у 30-летнего минчанина нашли 460 грамм особо опасного психо

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Правоохранительные органы усилят контроль за подростками, которые были замечены в употреблении наркотических средств
Правоохранительные органы усилят контроль за подростками, которые были замечены в употреблении наркотических средств
Полиция Австралии задержала партию наркотиков на 680 млн долларов
Полиция Австралии задержала партию наркотиков на 680 млн долларов
До 13 лет лишения свободы грозит жителю Гродно за попытку провоза через границу 178 брикетов гашиша
До 13 лет лишения свободы грозит жителю Гродно за попытку провоза через границу 178 брикетов гашиша
Видеофакт: в одном из ТЦ Минска 300 школьников устроили флешмоб против наркотиков
Видеофакт: в одном из ТЦ Минска 300 школьников устроили флешмоб против наркотиков
Если бы не милиция, я бы уже умер: как борются с наркотиками в Беларуси
Если бы не милиция, я бы уже умер: как борются с наркотиками в Беларуси
Вместо лаков и растворителей брестские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле 300 кг гашиша
Вместо лаков и растворителей брестские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле 300 кг гашиша
В Англии на берег вынесло сумки с кокаином на 50 миллионов фунтов стерлингов
В Англии на берег вынесло сумки с кокаином на 50 миллионов фунтов стерлингов
В Бресте пресечен сбыт особо опасного психотропа: задержан 28-летний местный житель
В Бресте пресечен сбыт особо опасного психотропа: задержан 28-летний местный житель
Все новости по теме Наркотики
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru