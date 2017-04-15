Видеофакт: наркоторговца из Гродно задержали прямо на трассе

Новости Беларуси. Задержан прямо на трассе.

Житель Гродно вез заказчику наркотики из Москвы.

По версии милиции, мужчина заказал товар через интернет, после чего выехал к границе и ждал координаты тайника, которые диктовали из России. Возвращаясь на родину, он уже контактировал с будущим покупателем, получал денежный перевод и отвозил наркотик в условленное место. На этот раз планам не было суждено сбыться.

Также задержан и покупатель.

При обыске у 30-летнего минчанина нашли 460 грамм особо опасного психотропа.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.