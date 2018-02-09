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Видеофакт: в Гродно белорус на Porsche с российскими номерами объехал светофор по газону

09.02.2018 - 10:52

Новости Беларуси. 7 февраля видеорегистратором был зафиксирован случай, когда автомобиль Porsche Cayenne объехал светофор по газону и тротуару.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненской области, водителем машины с российскими номерами оказался 25-летний житель Гродно. Нарушителя доставили в ГАИ и составили ряд протоколов.

Водительские права у мужчины имеются, но предъявлять их он не стал. Свою вину парень признал.

Зимой прошлого года в Гродно автомобиль выбросило на тротуар.

Виновником ДТП стал нетрезвый водитель – здесь подробности.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AutoGrodno АвтоГродно

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