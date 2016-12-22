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Вифлеемский огонь – символ горячего сердца, любви и веры – прибыл в Фарный костел в Гродно

22.12.2016 - 07:45

Новости Беларуси. Вифлеемский огонь прибыл в главный католический храм Гродно – Фарный костел. Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие по странам. В Фарном костеле лампадку установили возле главного алтаря. Поклониться благодатному огню пришли сотни людей. И до начала января каждый, независимо от вероисповедания, может зажечь свою свечу и отнести домой. Ведь свет Вифлеемского огня – это символ горячего сердца, любви и веры, которыми необходимо делится друг с другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Хрищанович, житель Гродно:
Огонь, который приходит в наши семьи, тоже является символом надежды. К нему все идут, его все берут с собой, несут в дом, как некую надежду, надежду на что-то лучшее.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела Гродно:
Калі ў нас заканчваецца перыяд нараджэння пана, як раз 6 студзеня, мы яго перадаем, гэты агеньчык, для братоў праваслаўных. Каб не толькі Езус прыйшоў да каталікоў. Ён прыходзіць да ўсіх хрысціянаў.

В Гродно появился и еще один символ Рождества. У входа в Фарный костел обустроили праздничный вертеп под открытым небом. Святое семейство, младенец Иисус, пастух и волхвы – библейский сюжет призван напомнить прохожим о духовных ценностях.

Вифлеемский огонь – символ горячего сердца, любви и веры – прибыл в Фарный костел в Гродно

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