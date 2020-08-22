Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета, сообщает БЕЛТА.
Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мною принято решение о направлении к вам вашего человека – Владимира Степановича Караника. Для меня это большая потеря. Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник Президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили.
Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:
Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра;
Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра;
Юрия Назарова – заместителем премьер-министра;
Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра;
Александра Субботина – заместителем премьер-министра;
Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли;
Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства;
Юрия Караева – министром внутренних дел;
Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства;
Владимира Караника – министром здравоохранения;
Владимира Макея – министром иностранных дел;
Игоря Луцкого – министром информации;
Юрия Бондаря – министром культуры;
Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства;
Виктора Хренина – министром обороны;
Игоря Карпенко – министром образования;
Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам;
Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям;
Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Петра Пархомчика – министром промышленности;
Константина Шульгана – министром связи и информатизации;
Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия;
Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма;
Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций;
Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты;
Юрия Селиверстова – министром финансов;
Александра Червякова – министром экономики;
Виктора Каранкевича – министром энергетики;
Олега Слижевского – министром юстиции;
Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности;
Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета;
Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу;
Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации;
Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета;
Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.