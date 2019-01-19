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Владимир Кухарев провёл выездной приём граждан в Волковыске

19.01.2019 - 20:33

Новости Беларуси. Утеплить дом, подсыпать дорогу, сохранить рабочее место – вопросы, которые волнуют жителей Волковыска. Выездной прием граждан в райцентре провел заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу с Владимиром Кухаревым записались всего три человека. Так, Софья Бутько, жительница пятиэтажки недалеко от центра, рассказала, что их дом нуждается в утеплении. Кирпичному зданию уже 40 лет, весной и осенью в квартирах слишком холодно, к тому же стены постоянно сырые. Работы по тепловой реабилитации жилого дома ведутся, но пока не приносят ожидаемых результатов. Это подтверждают и соседи.

В квартире плесень. Стена северная – постоянная плесень. Обои мокрые. Сейчас сюда переставил диван – спать невозможно, потому что от этой стены идет сырость.

Поступило предложение детально обследовать вентиляцию в здании и провести тепловизорную съемку, которая выявит продуваемые места. Вопрос взят под личный контроль чиновника.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сегодня рассмотрели различные направления. Это и вопросы и жилищно-коммунальные хозяйства, и вопросы обеспечения подъезда к жилым помещениям, и вопросы трудоустройства. По всем приняты решения, и я думаю, что мы их возьмем на жесткий контроль.

Вице-премьер отметил, что небольшое количество вопросов на приеме – это результат той системной работы, которая ведется в стране с обращениями граждан. Все реже выявляются серьезные проблемы. Тем не менее, местная власть обязана работать на упреждение.

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