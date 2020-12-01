«Вот в таком положении человек должен находиться». В Гродненском медуниверситете учат работать с коронавирусными больными
Новости Беларуси. В Гродненском медицинском университете сделали симуляционный центр красной зоны, чтобы каждый студент четко знал правила работы в зараженной среде и овладел нужными навыками оказания помощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От теории к практике – репортаж Галины Буро.
Надеть специальный воздухонепроницаемый костюм строго по антиковидному алгоритму. Студентка 6-го курса Татьяна Чепукойте планирует стать врачом-инфекционистом. Важность намерения укрепила и ситуация с коронавирусом в мире. А появление в университете симуляционного центра подогрело профессиональный интерес.
Татьяна Чепукойте, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Опыт не просто посмотреть видео или где-то почитать, как это делается, а наглядно несколько раз попробовать одеться, раздеться, как обрабатывать, как снимать. Это все, мне кажется, нам пригодится.
А вы бы зашли в красную зону?
Да, почему нет. Конечно, тем более, мы уже 6-й курс, мы врачи, мы нацелены помогать людям. В этой ситуации, мне кажется, каждый из нас согласился бы помогать.
Такое мнение одно на всех. Будущие медики готовы принять крещение боем, но сначала фундамент из теории. А для наглядности – учебный центр в одной из аудиторий.
Галина Буро, корреспондент:
Мы сейчас находимся в учебном шлюзе. На дверях таблички – чистая зона и красная зона. Здесь студенты переодеваются в специальные костюмы. Шлюз полностью выполнен как в больнице. На полу коврики с дезраствором, дозаторы для обработки рук, обязательно бактерицидные лампы и вот такие мешки для использованной одежды, которая в последующем будет обеззараживаться.
Дальше действия в красной зоне: где правильно стоять от пациента, что такое чек-лист и какие протоколы используются в лечении людей с COVID-19, бесконтактно измерить температуру и уровень насыщения кислородом крови с помощью пульсоксиметра. Все должны делать грамотно, а главное, безопасно для себя и пациентов.
Александр Алексеюк, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Гродненского государственного медуниверситета:
Если делать все правильно, то есть как мы сегодня отрабатывали, то вероятность заболеть на рабочем месте крайне мала. На основании просто наблюдений своих личных могу сказать, что в среднем заболевают люди не на работе, а в других определенных обстоятельствах.
Хоть учебная красная зона в вузе и создана впервые, занятия со студентами по работе в условиях особо опасных инфекций проводили и раньше, а практикующие медики ежегодно даже сдавали зачет по этой теме. Но COVID-19 внес изменения в само понимание особо опасной инфекции и методов борьбы с ней.
Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона
Более 300 гродненских студентов-медиков в период пандемии вызвались волонтерами в поликлиники и больницы. Почти 80 преподавателей с весны работают в стационарах с пациентами в красной зоне. Среди них Александр Алексеюк, который и проводит занятия в учебном центре. В помощь ему манекен «Вася». Мастер-класс по прон-позиции – так называется вентиляция легких в положении лежа на животе.
Он должен подкладываться под таз. Вот в таком положении человек должен находиться. Далее для того, чтобы ноги не находились в таком положении, не свисали, не упирались в кровать, требуется дополнительный валик под ноги. Под левую и правую ногу, вот так.
И если медики, как практикующие, так и будущие, готовы день и ночь вести борьбу за жизнь и здоровье каждого пациента с коронавирусной инфекцией, то и от самих белорусов ждут помощи. Снизить нагрузку на стационары страны просто: выполнять санитарно-гигиенические меры и отказаться от необязательных контактов.
«Лежал на животе по 16 часов». Пациент с коронавирусом рассказал о своём лечении
Новости Беларуси. Врачам Могилевского онкодиспансера пришлось начать работать не в учебной красной зоне, а в реальной – медцентр перепрофилировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Вот в таком положении человек должен находиться». В Гродненском медуниверситете учат работать с коронавирусными больными
В прон-позиции пациенты в кислородных масках вынуждены лежать до 16 часов в сутки. Неудобно и тяжело, но все же стараются слушаться врачей, чтобы скорее пойти на выписку. Как Артем Титов. Уже 2 декабря счастливый день – он отправится домой после двух недель в больнице.
Артем Титов, пациент:
Лежал на животе по 16 часов. Тяжело было, всякие мысли были, но старался думать о семье, о детях, о работе. Чтобы быстрее выйти на работу, работать. К врачам претензий никаких не может быть, потому что у них проблем хватает, и у них чувствуется усталость. Но мы стараемся их понимать. И при всем при этом отношение хорошее к людям.
Чтобы пообщаться с пациентами, съемочная группа СТВ зашла в красную зону перепрофилированного Могилевского областного онкодиспансера. 100 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, интенсивная терапия и реанимация. По-прежнему здесь оказывают помощь онкологическим пациентам, но часть врачей-онкологов вынужденно стали инфекционистами.
КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом
Павел Алейников уверен: сегодня все медики должны сплотиться в борьбе с коварной инфекцией. В помощь большой запас лекарственных препаратов и самое современное медицинское оборудование.
Павел Алейников, заведующий инфекционным отделением Могилевского областного онкодиспансера:
У нас такая сложилась ситуация, что как раз в этом корпусе находится еще КТ-аппарат. То есть, в принципе, всем пациентам, которые госпитализируются, изначально на уровне приемного покоя выполняется КТ грудной клетки. И мы знаем степень поражение легких, и знаем, что дальше с этим делать, и, конечно же, госпитализируем только тех пациентов, у которых есть воспаление легких.
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У Беларуси свой путь борьбы с коронавирусной инфекцией, и наш опыт перенимают другие страны. Мы не допустили удара по экономике из-за тотального локдауна. Это позволило сохранить рабочие места и зарплаты гражданам.
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