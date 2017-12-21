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«Все мужики красавцы – выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея

21.12.2017 - 23:02

Новости Беларуси. В ответной финальной дуэли между Неманом и Гомелем дело дошло до серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время закончилось вничью 2:2 (точно так же, как и в первой гомельской игре), а десятиминутный овертайм оказался бесплодным. Ну а героем хоккейной лотереи суждено было стать гомельчанину Герману Нестерову. Он оказался единственным, кто реализовал свою попытку. Таким образом, «рыси» стали обладателями национального Кубка в пятый раз в истории.

Герман Нестеров, нападающий ХК «Гомель»:
В третьем периоде добавили, вытащили игру, где-то стояли на «ножах». В меньшинстве ложились под шайбы, большинства практически не было, одно большинство за игру. Но все мужики красавцы  выстояли, выложились и подняли Кубок.

Игорь Ревенко, нападающий ХК «Гомель»:
Настраивались только на победу, никаких мыслей других не было, мы были уверены в себе и вот, слава богу, выиграли!

Олег Хмыль, главный тренер ХК «Гомель»:
Очень тяжелая игра, боевая, нервная, но я сегодня горжусь своими ребятами, что в такой ситуации выдержать, выстоять, победить – это многое значит.

«Все мужики красавцы, выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея

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