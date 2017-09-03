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20 лет не танцевали, а теперь будем танцевать: жители деревни в Гродненской области сами восстановили клуб

03.09.2017 - 14:42

Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненской области местные жители восстановили заброшенный дом культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не ждали с моря погоды, а включились в дело по собственной инициативе. Более 20 лет здание пустовало, в нем не было окон и дверей. Понадобилось полгода и немало усилий, чтобы в клубе вновь зазвучала музыка.

Теперь этот дом носит гордое название «Клуб активных жителей деревни Лозы».

Ключи доверили старосте Анатолию Ольховику – именно он смог сплотить всю деревню на реконструкции здания. А повод для всенародной стройки полгода назад подкинула погода.

Анатолий Ольховик, староста деревни Лозы:
У нас была Масленица на улице. Пошел снег, но никто не ушел. Потом в конце решили – есть здание, отремонтировать, чтоб здесь проводить какие-то торжества.

И взялись с марта месяца работать.

Работы тут хватило всем. Здание пустовало более 20 лет, стояло с выбитыми стеклами, а территория и вовсе заросла бурьяном. Пригодилась каждая пара рук и все профессии местных жителей: от водителя до укладчика печи.

Александр Расюк, житель деревни Лозы:
Вот здесь было полностью все выломано до дверей. Не было дверок ни одних, ни вторых – большая сплошная дыра. Все заделали, восстановили.

Александр Расюк всю жизнь прожил в этой деревне. А клуб – это его молодость. Когда-то он здесь танцевал с женой под виниловые пластинки. Поэтому остаться в стороне от общего дела просто не мог.

Александр Расюк:
И полы ложили сами. Много чего тут сделали: красили, белили.

В ремонте клуба приняло участие около 250 жителей деревни.

Трудились вечером после работы и в выходные. Устраивали субботники, наводили порядок, создавали уют. От былых развалин не осталось и следа, все новое до последней занавески.

Галина Буро, СТВ:
Сцена – это, пожалуй, единственное, что сохранилось с советских времен. Местным жителям оставалось наклеить фотообои, постелить ковер и повесить шторы собственного пошива.

И такая сцена уже пустовать не должна.

Клуб вновь стал в этой деревне центром культуры, как в старые добрые времена. В планах у местных жителей обустроить дорожку, поставить скульптуры, смастерить площадку для детей. А пока поссовет презентовал клубу картины и стулья, а местное хозяйство подарило музыкальный центр.

Анатолий Ольховик:
20 лет не танцевали, а теперь будем танцевать!

20 лет не танцевали, а теперь будем танцевать: жители деревни в Гродненской области сами восстановили клуб

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