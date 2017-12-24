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«Всё постное, должно быть 12 блюд»: белорусские католики готовятся встретить Рождество

24.12.2017 - 14:33

Новости Беларуси. Часть христиан во всем мире готовится ко встрече Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество милосердия, сострадания и доброты приходит в эти дни в семьи верующих. У белорусских католиков 24 декабря – Адвент – время ожидания.

С самого утра в костелы идут люди, чтобы исповедаться перед одним из главных праздников. Рождество принято встречать с чистой душой и мыслями. Верующие вспоминают библейский сюжет о деве Марии, Иосифе и рождении Спасителя. В семьях украшают елки, готовят 12 постных блюд – по количеству апостолов, за ужином обязательно должны стоять свечи. В Беларуси уже стало традицией нести из храма домой Вифлеемский огонь.

Елена Егорова, житель Гродно:
Это очень важный, это семейный, не то, что религиозный. Это традиция. Очень большой праздник.

Екатерина Колосовская, житель Гродно:
Рождество, Пасха – это два самых главных праздника в нашей жизни. Молимся, благословляем ужин. Потом будем ужинать. На ужине самые необходимые должны быть блюда: кутья – это в первую очередь. Всё постное, должно быть 12 блюд.

Рождественские мессы начнутся в 22 часа. Обязательным ритуалом станет внесение через весь храм фигурки младенца Иисуса и возложение его в ясли. Это будет знак начала празднования Рождества Христова.

«Всё постное, должно быть 12 блюд»: белорусские католики готовятся встретить Рождество
Белорусские католики готовятся встретить Рождество
Фото. Белорусские католики готовятся встретить Рождество
Белорусские католики готовятся встретить Рождество
Фото. Белорусские католики готовятся встретить Рождество
Белорусские католики готовятся встретить Рождество
Фото. Белорусские католики готовятся встретить Рождество

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