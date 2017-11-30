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Выпечка – не больше двух раз в неделю: как изменилось питание в школьных столовых

30.11.2017 - 21:56

Новости Беларуси. Калории точно по норме и никакой газировки. Белорусские школьники стали отдавать предпочтение здоровому питанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здоровое, безопасное, вкусное и недорогое – вот те основные качества, которыми должна обладать еда в школьных столовых. Врачи и технологи сегодня выбирают курс на правильное питание. Повара школьных пищеблоков осваивают современные технологии в приготовлении продуктов. Да и сами ученики уже пришли к осознанию важности того, что они едят.

Карина Геворкян, учащийся средней школы № 9 Слонима:
Сегодня в меню салат цветной, рассольник «Ленингардский» со сметаной, цыплята, тушенные в соусе.

Десятиклассница Карина каждый день внимательно изучает школьное меню. Девушка прекрасно понимает: хочешь хорошо выглядеть с пользой для здоровья – питайся правильно.

Карина Геворкян:
Я стараюсь придерживаться именно правильного питания. Смотря как мы питаемся – это все отобразиться на нашей внешности, а так как я хочу стать телеведущей, это очень важно для меня.

С 2017 года меню во всех школах страны изменилось кардинально. Выбор продуктов стал шире, содержание соли и сахара – ниже. Что приготовить детям – поварам гадать некогда. Рацион расписан на две недели вперед: блюда не должны повторяться, а порции строго сбалансированы.

Арсений Радюк, учащийся средней школы № 9 Слонима:
У нас очень вкусно кормят в столовой. Спасибо нашим поварам за то, что они так трудятся!

Роман Бурачевский, учащийся средней школы № 9 Слонима: 
Дома я прошу своих родителей, а в частности, свою маму приготовить то, что нужно мне. Например, после того, как я позанимаюсь спортом, мне нужно больше белков, и я прошу маму отварить мне курицу.

Галина Буро, СТВ:
А вот это – пример идеального буфета. Здесь категорически нет ни одного продукта, содержащего сорбиновую или бензойную кислоту. Обязательно гематоген, сок, фрукты, а вот выпечка – не больше двух раз в неделю. Срок годности салатов не менее строгий – всего два часа.

Сегодня в технологической карте для школьных столовых сотни полезных рецептов: морковные котлеты, куриные бульоны, печёные яблоки и даже желе на фруктозе. Первыми дегустацию проводят учителя.

Павел Калмыков, инженер-технолог Слонимского райисполкома:
Технологическая карта – это своего рода ГОСТ, то есть для поваров это как настольная книга. Обязательно мясо, рыба, овощи, фрукты, молоко – это основные продукты, которые должны включаться ежедневно в рацион питания.

А для поваров – мастер-класс по правильной термической обработке продуктов. В помощь – достижения техники. Например, в пароконвектомате еда готовиться без масла на пару и всего за 15 минут.

Виктор Шепелевич, главный государственный санитарный врач Слонимского района: 
Учет всех особенностей, приоритетов, анкетирование родителей и учеников позволяет выявить индивидуальные предпочтения в еде.

Хорошая память, быстрая работа мозга, гениальные идеи и красивая внешность – приятные бонусы здорового питания. Но специалисты добавляют: чтобы еда пошла на пользу, культура питания должна соблюдаться и после звонка с уроков.

Выпечка – не больше двух раз в неделю: ориентация на здоровое питание в школьных столовых

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