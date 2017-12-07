﻿ «Я дул в соломинку мыльные пузырьки». Как делают уникальные изделия на заводе «Неман» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Я дул в соломинку мыльные пузырьки». Как делают уникальные изделия на заводе «Неман»

07.12.2017 - 20:41

Новости Беларуси. Авторские фужеры со снежинками, ели и, конечно, символ наступающего года Собаки – все из стекла и чистого хрусталя. Стеклодувы из Березовки начали создавать новогоднюю коллекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое изделие уникально в своем роде, ведь это от начала и до конца ручная работа. Авторы шедевров – потомственные мастера.  

Железо куют, а стекло режут пока горячо. В этом цеху Валерий Багинский настоящий повелитель метаморфоз. Хрупкий хрусталь вмиг превращается в бесформенную массу и тут же, в доли секунды, застывает в новом изысканном облике: например, такой новогодней собаки. Он 40 лет работает стеклодувом, говорит, «укрощать стекло» – гордость его рода.

Валерий Багинский, выдувальщик Березовского стеклозавода «Неман»:
Отец работал на заводе, мать работала. Пришел, посмотрел, увидел, понравилось.

А на соседнем верстаке трудится коллега Николай Малявский. Печь разогрета до 1500 ° и мужчина виртуозно вращает трубку выдувальщика. Сделать изделие в 5 сантиметров или 60 – для него не проблема.

Николай Малявский, выдувальщик Березовского стеклозавода «Неман»:
Как с глиной – что хочешь с ним, то и твори. То есть оно может стекать, как мед, или при застывании с ним уже легче работать.

У Николая мать, отец и дед работали на этом заводе. Какую выбрать профессию, пожалуй, решили гены.  

Николай Малявский:
У меня началось с маленького детства, что я дул в соломинку мыльные пузырьки. Мне нравится смотреть в магазинах, у нас в белорусских приходишь и душа радуется за стеклоизделие, которое ты изготовил своими руками.

Богатырская сила и в то же время трепетное отношение к материалу – процесс завораживает и привлекает женщин. Здесь шутят: чтобы набить руку профессионала, пришлось побить не один килограмм стекла.

Галина Буро, СТВ:
Самое сложное при работе со стеклом – привыкнуть к температуре в цеху. Здесь действительно очень жарко. Новички начинают с работы вот такими специальными ножницами. Попробуем!

Каждая вещь – эксклюзив. Ручная работа высоко ценится во всем мире. Мастерство штука сложная, не терпит лени, а потому и профессия редкая и почетная.   

Юрий Кисляк, главный инженер Березовского стеклозавода «Неман»:
При посещении наших коллег, которые работают в странах Западной Европы: Германия, Чехия, Словакия, увидя, как работают наши мастера, они были в восхищении и готовы были пригласить их к себе на работу по обмену опытом.

Собаки любых пород, стаканы в виде Деда Мороза и Снегурочки, снежинки на фужерах, ели из цветного стекла – праздничная продукция готова украсить полки белорусских и европейских магазинов. Достойное украшение новогоднего интерьера, изделие, где застыло дыхание стеклодува.

«Я дул в соломинку мыльные пузырьки». Как делают уникальные изделия на заводе «Неман»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Жена сколотила нашу семью вокруг обуви. Репортаж СТВ о династии обувщиков из Витебска
Жена сколотила нашу семью вокруг обуви. Репортаж СТВ о династии обувщиков из Витебска
Литейно-механический завод «Универсал» первым в стране выпустил специальный буровой станок
Литейно-механический завод «Универсал» первым в стране выпустил специальный буровой станок
В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек
В Смолевичском районе открыли завод по переработке батареек
МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус»
МТЗ подарил Республиканскому интернату ветеранов войны и труда новый трактор «Беларус»
Холдинг «Могилевлифтмаш» вышел в лидеры среди производителей лифтов и показывает пример успешной работы на внешних рынках
Холдинг «Могилевлифтмаш» вышел в лидеры среди производителей лифтов и показывает пример успешной работы на внешних рынках
45 предприятий, продукцию которых любят: работники пищевой промышленности отмечают профессиональный праздник
Как делают колбасу, популярную в 15 странах мира: экскурсия по Брестскому мясокомбинату с телеканалом СТВ
Как делают колбасу, популярную в 15 странах мира: экскурсия по Брестскому мясокомбинату с телеканалом СТВ
Предприятие ОАО «Купалинка»: белорусская «вышиванка», высококачественная гребенная пряжа и современный дизайн
Предприятие ОАО «Купалинка»: белорусская «вышиванка», высококачественная гребенная пряжа и современный дизайн
Все новости по теме Предприятия Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru