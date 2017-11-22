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Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты: сегодня «Золотую коллекцию белорусской песни» принимает Гродно

22.11.2017 - 18:36

Новости Беларуси. Гродно принимает «Золотую коллекцию белорусской песни». Большой проект нашего телеканала продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой музыкальный проект СТВ в Гродно ждали с нетерпением. Ещё бы! На сцене – лучшие песни, лучшие артисты и танцевальные коллективы – всего около 30 номеров. Народные хиты, которые знает наизусть, пожалуй, каждый в этом зале.

Саша Немо:
Проект «Золотая коллекция белорусской песни» приехал в город Гродно, с которым меня объединяет много воспоминаний. Именно здесь я учился. Студенческие годы прошли в стенах этого знаменитого театра.

Алёна Ланская, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я бы хотела поблагодарить телеканал СТВ за то, что придумал такой проект, за, то, что даёт нам всем принять участие в этом замечательном проекте, записать параллельно песни для своего репертуара, за то, что верит в нас и нашу культуру.

Каждый концерт Золотой коллекции со своей изюминкой. Особенность музыкального проекта в Гродно – исполнение народных песен.

Оригинальный проект даёт волю воображению – композиции, порой, весьма в неожиданной аранжировке. 

Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:
Сегодня она прозвучит совершенно в другом амплуа. Это будут и мотивы этничной Азии, это будут мотивы горных песен.  

Сегодня весь день на сцене шли репетиции. Исполнители, танцевальные коллективы по нескольку раз оттачивали до безупречности свои номера. Надо отметить и колоссальный труд режиссёров, звукорежиссёров, операторов, осветителей – всех, кто приложил немало усилий, чтобы этот концерт стал настоящим культурным событием в Гродно.  

И он действительно им стал. Уже за неделю все билеты были распроданы. В зале – ни одного свободного места.  

Грандиозное турне «Золотой коллекции белорусской песни» по городам страны в этом году подходит к завершению. После Гродно финальный аккорд прозвучит в Минске 6 декабря во Дворце Республики. Концерт пройдёт в сопровождении Президентского оркестра.      

 

Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты: сегодня «Золотую коллекцию белорусской песни» принимает Гродно

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