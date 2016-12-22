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За тройное убийство 33-летний сельчанин получил пожизненный срок

22.12.2016 - 11:01

Новости Беларуси. Тройное убийство из-за ревности в деревне Солы Сморгонского района. Все участники драмы были пьяны.

В день, когда произошла трагедия, женщина отмечала выпускной сына, поссорившись с мужем, решила уйти праздновать к соседям.

Односельчане рассказывают: женщина гуляла.

И когда муж увидел в окне соседского дома нагую пару – жену и ее любовника, потерял рассудок. Сходил к себе домой, выпил водки, взял нож и направился к дому соседей.

Войдя в помещение, 33-летний мужчина с ножом набросился на соперника.

В милицию позвонила 38-летняя женщина. Она сообщила, что ее муж убил трех человек.

Позже станет ясно: убийство своей первой жертвы он совершил на почве ревности. А вот пожилую пару – отца любовника и его сожительницу – «убрал» как свидетелей.

В порыве ярости он угрожал расправой и супруге.

Мужчина приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В прошлом месяце белорусов шокировало еще одно преступление.

В Кобрине мужчина задушил свою бывшую жену и закопал тело в лесу. Молодая мама работала в кафе местной школы, он – ездил на заработки в Россию. Молодая пара с тремя маленькими сыновьями. Правда, семейная идиллия у них продолжалась недолго. Вскоре супруги развелись, но, как это часто бывает, остались жить под одной крышей. Неладное в тот день почувствовала мама молодой женщины, когда дочь не вышла на связь и не отвела детей в сад. Здесь подробнее.

Тройное убийство в деревне Солы Сморгонского района. Фото носит иллюстративный характер

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