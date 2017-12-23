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Зачем бухгалтер с красным дипломом поет песни коровам? Репортаж СТВ

23.12.2017 - 01:59

Новости Беларуси. Доярка из Сынковичей уж точно знает, какие песни нужны рогатым красавицам, чтоб молоко лилось как по нотам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А еще Наталья Боринбаева может петь на английском, иврите, а теперь и белорусский выучила – только 11 лет назад она переехала в Зельвенский район с мужем из Узбекистана.

Из города в деревню, да еще и с красным дипломом бухгалтера! Говорит, в Беларуси поняла: здесь ее дом и работа, которая по душе. Тем более, когда психологию коров постигает с собственным мужем. У них здесь семейный дуэт.

Борислав Боринбаев, оператор машинного доения СПК «Сынковичи»:
Для того, чтобы моей жене было проще подключить аппарат к корове, обработать ее. Я могу подойти в это время к корове с другой стороны, стоять напротив и успокаивать ее так.

Лучший результат супружеского дуэта – довольные коровы и литры парного молока. Каждое под номером для определенного теленка.  

Галина Буро, СТВ:
Молоко от отелившихся коров попадает сюда. Оно считается самым полезным, богато витаминами и микроэлементами. То, что надо для растущего организма.

В СПК уверены, их лидирующие позиции в районе по объемам молока во многом заслуга семьи Боринбаевых. Главная оценка труда – высокая зарплата, а к Новому году обязательно подарки от профоюзов.

Александр Предко, председатель районного комитета профсоюзов работников АПК:
Проводили конкурс профессионального мастерства. Самый лучший оператор машинного доения оказалась Боринбаева Наталия Геннадьевна. В связи с эти конкурсом нашли самородок.

Наталия Боринбаева, оператор машинного доения СПК «Сынковичи»: 
А я, например, приезжаю в город, вот у меня сын учится в Минске в академии музыки, приезжаю в город я с гордостью могу сказать: «Да, я работаю дояркой, а что!»

Молоко – продукт для всех и для каждого: семья своим примером доказывает – эстрада действует на коров, не хуже классики. И молоко льется, как по нотам.

Зачем бухгалтер с красным дипломом поет песни коровам? Репортаж СТВ

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