Замок, герб и ручник. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси
Новости Беларуси. Визитная карточка древнего города. Утверждён логотип Лиды как культурной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На нём отражены знаковые объекты и символы практически семивековой истории города. Центральное место занимает знаменитый средневековый замок – один из самых больших на территории нашей страны.
Слева от него расположен герб Лиды, а в нижней части – лента, олицетворяющая ручник с элементами белоузорчатого ткачества, которое входит в список нематериального культурного наследия Беларуси.
Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:
Логотип будет использоваться на всех афишах наших мероприятий, плюс на всей печатной продукции. Это календари, блокноты, ручки. Это вся сувенирная продукция, которую мы планируем в течение года заказывать. Плюс ещё наши ремесленники также планируют этот логотип использовать в изделиях своей ремесленнической продукции.
Напомним, акция «Культурная столица» в Беларуси проходит вот уже 10 год, чтобы повысить ценность национального наследия страны. Лида приняла эстафету от Пинска.
В конце февраля в городе пройдёт церемония открытия акции. На 2020 год в Лиде запланировано больше 3-х тысяч культурных мероприятий.
«Это ладонь Божья». Что нельзя класть на стол и почему на нём всегда должен быть хлеб
Почему на стол нельзя класть шапку и что, наоборот, должно всегда быть на столе? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этнокультуролог – Иван Крук.
Иван Крук, этнокультуролог:
Почему на наш белорусский стол нельзя положить шапку? Если зайдем в деревенский дом и встанем рядом с красным углом, то мы там увидим иконы: где-то Дева Мария, где-то Иисус Христос. В Могилевщине это будет Николай Чудотворец. Он был на уровне Бога. Здесь красный угол (показывает на правое плечо – ред.). А здесь стол (показывает перед собой – ред.). Наш семейный стол – это ладонь Божья. Правило семейного стола, не только праздничного – он никогда не должен быть голым. И если вы хотите, чтобы в вашем доме было счастье, благосостояние, чтобы всегда заходили гости, и всегда было, чем их встретить, на столе каждый день на льняном рушнике должна лежать буханка хлеба.