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Житель Гродно бросил в лицо девушке монеты, разделся и избил ее

09.11.2017 - 14:47

Новости Беларуси. Сотрудники милиции разыскивают девушку, которая пострадала из-за хулиганских действий жителя Гродно. 

По информации УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошел возле одного из ночных клубов в октябре.

Молодой человек и его друг попытались заговорить с девушкой, которая сидела на автобусной остановке. Разговор не завязался и парень бросил в лицо девушке горсть монет и ушел. Через некоторое время он вернулся со спущенными штанами. Девушка сделала молодому человеку замечание, а он два раза ударил ее ногой в живот.

За девушку заступилась компания, которая проходила мимо. Они успокоили молодого человека и ушли с места инцидента. Пострадавшая также ушла. Милицию вызвали девушки, которые стали свидетелями инцидента. К моменту приезда правоохранителей на месте удалось обнаружить только парня.

Чтобы дать объективную правовую оценку произошедшему, милиция просит отозваться потерпевшую и тех, кто заступился за девушку. Звонить по телефону 586-44-76 (МТС) или 102.

В сентябре 2017 года на привокзальной площади в Гродно задержали эксгибициониста – здесь подробнее.

Фото: uvd.grodno.by

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