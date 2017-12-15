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Злоумышленники крали на предприятии спирт и продавали его на черном рынке: преступная схема раскрыта

15.12.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Криминальную схему производства стеклоомывателя в Гродненской области раскрыли белорусские оперативники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что при изготовлении бытовой жидкости на одном из предприятий региона злоумышленники крали спирт и вывозили его на завод в Молодечно. Там его разливали в 5-литровые канистры и продавали на черном рынке. При производстве стеклоомывателя не соблюдались установленные стандарты качества.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
Работники при производстве стеклоомывающей жидкости под наименованием «Блеск» не соблюдали установленные стандарты качества и в нарушении технологического процесса спирт в необходимом количестве не добавляли в изготавливаемую продукцию. В результате чего создавались его излишки.

Александр Романовский, начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Инспекциями было составлено предписание о запрете реализации партии в объеме более 16 тысяч литров. Это составляет чуть более 4 тысяч 4-литровых упаковок. К физическим лицам должностным и юридическим лицам, ответственным за выполнение данного показателя, будут составлены протоколы и применены меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В 2017 году правоохранители изъяли из нелегального оборота более 550 тысяч литров алкогольной продукции и спирта на сумму почти в 4,5 миллиона рублей. В отношении правонарушителей составлено более полутора тысяч административных протоколов.

Злоумышленники крали на предприятии спирт и продавали его на черном рынке: преступная схема раскрыта

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