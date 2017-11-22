Контртеррористическая операция в Тбилиси: что известно к этому часу

Новости Грузии. 17 часов продолжается контртеррористическая операция в Тбилиси. На окраине города слышны выстрелы и взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемые в терроризме использовали гранаты.

К этому времени известно об одном погибшем – потери в рядах бойцов спецназа. В район противостояния стягивают бронетехнику.

Напоминаем, ранее злоумышленники забаррикадировались в одной из квартир многоэтажного дома. Само здание окружено, жильцов подъезда эвакуировали. Есть задержанные, однако сколько точно человек удалось обезвредить пока не известно.