﻿ Контртеррористическая операция в Тбилиси: что известно к этому часу | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Контртеррористическая операция в Тбилиси: что известно к этому часу

22.11.2017 - 13:55

Новости Грузии. 17 часов продолжается контртеррористическая операция в Тбилиси. На окраине города слышны выстрелы и взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемые в терроризме использовали гранаты.

К этому времени известно об одном погибшем – потери в рядах бойцов спецназа. В район противостояния стягивают бронетехнику.

На окраине Тбилиси несколько часов идет контртеррористическая спецоперация: подозреваемые открыли огонь

Напоминаем, ранее злоумышленники забаррикадировались в одной из квартир многоэтажного дома. Само здание окружено, жильцов подъезда эвакуировали. Есть задержанные, однако сколько точно человек удалось обезвредить пока не известно.

Контртеррористическая операция в Тбилиси: что известно к этому часу

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

https://unsplash.com/
На окраине Тбилиси несколько часов идет контртеррористическая спецоперация: подозреваемые открыли огонь
Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек
Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек
Пошутил про бомбу в метро – могут посадить
В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов
В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов
Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму
Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму
ИГИЛ взяла ответственность за нападение на телекомпанию в Кабуле
ИГИЛ взяла ответственность за нападение на телекомпанию в Кабуле
В Кабуле боевики напали на здание телеканала
В Кабуле боевики напали на здание телеканала
В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами
В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами
Все новости по теме Терроризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru