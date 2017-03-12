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Ночные дебоширы в Батуми требовали отставки начальника патрульной полиции

12.03.2017 - 15:08

Новости Грузии. Грузинский Батуми приходит в себя после массовых беспорядков. Полицейским удалось очистить от дебоширов одну из улиц, ставшую эпицентром противостояния, только к рассвету.

Ночью она была похожа на поле боя.

Радикально настроенные группы молодых людей громили все на своем пути. Повреждали тротуары, разбивали витрины, уничтожали заграждения, жгли автомобили!

Спровоцировало беспорядки по данным местных СМИ то, что полицейские выписали штраф местному жителю и якобы оскорбили его.

За товарища вступились находившиеся рядом мужчины. Это привело к потасовке и первым задержаниям. Спустя некоторое время у главного управления внутренних дел Аджарии начали собираться люди. Они требовали отставки нового начальника патрульной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы утихомирить особо рьяных дебоширов, правоохранители применили резиновые пули. Задержаны около 40 человек.

Ночные дебоширы в Батуми требовали отставки начальника патрульной полиции

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