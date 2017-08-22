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Пожар в Боржомском ущелье: на помощь отправился вертолет белорусского МЧС

22.08.2017 - 21:47

Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси вылетел в Грузию, чтобы помочь в тушении пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт в составе 10 спасателей снарядили по поручению главы государства.

О помощи попросили власти Грузии. Огонь вторые сутки полыхает в Боржомское ущелье – в пепел превратилось десятки гектаров леса.

Жаркая погода, сильный ветер и горный рельеф усложняют операцию по ликвидации очага возгорания. Пламя медленно приближается к деревне по соседству. Жителей готовят к эвакуации.

Пожар в Боржомском ущелье: на помощь отправился вертолет белорусского МЧС

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