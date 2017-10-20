новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов

20.10.2017 - 12:12

Новости Грузии. По словам очевидцев, прозвучало не менее 10-ти выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Прибывшие на место происшествия медики и полицейские обнаружили пятерых пострадавших. Среди них оказался мажоритарный кандидат Джейхун Човдаров. Все раненые госпитализированы. В связи с тяжёлым состоянием, один из них будет переведён в столичную больницу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Отмечу, в субботу в Грузии пройдут местные выборы. Гражданам страны предстоит выбрать мэров 64 городов и районов и представителей в совещательные органы местного самоуправления.

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Выборы в грузинский парламент: какая партия выдвинет кандидата в премьеры?
Выборы в грузинский парламент: какая партия выдвинет кандидата в премьеры?
Георгий Маргвелашвили, президент Грузии
Георгий Маргвелашвили вступил в должность президента Грузии на ближайшие 5 лет
Ираклий Гарибашвили. Фото с сайта «Грузия Online»
Правящая коалиция Грузии выдвинула на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили
Президентские выборы в Грузии. Лидирует кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили
Президентские выборы в Грузии. Кандидат от коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили набрал уже более 60% голосов
Очередь у избирательного участка в Грузии
К избирательным участкам в Грузии выстраиваются очереди
Агитплакаты кандидатов в президенты Грузии
Президентские выборы-2013 в Грузии. Кандидат в президенты Грузии: Мы предлагаем модель «Беларусь»
Правительство Грузии ушло в отставку
Правительство Грузии ушло в отставку 		Иванишвили не продлил контракты со всеми министрами Саакашвили
Все новости по теме Выборы в Грузии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru