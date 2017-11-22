Спецназ начал штурм здания в Тбилиси, в котором укрылись террористы: видеофакт

Новости Грузии. Спецназ Грузии начал штурм жилого здания на окраине Тбилиси, в котором укрываются подозреваемые в терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, есть задержанные, однако сколько точно человек удалось обезвредить пока не известно. К месту происшествия стянута бронетехника. Бойцы спецотряда используют слезоточивый газ.

Злоумышленники забрасывают их гранатами и отстреливаются.

К этому часу известно об одном погибшем. Это боец спецназа, который получил смертельное ранение в голову. Контртеррористическая операция длится уже не менее 20 часов.