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Спецназ начал штурм здания в Тбилиси, в котором укрылись террористы: видеофакт

22.11.2017 - 17:36

Новости Грузии. Спецназ Грузии начал штурм жилого здания на окраине Тбилиси, в котором укрываются подозреваемые в терроризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, есть задержанные, однако сколько точно человек удалось обезвредить пока не известно. К месту происшествия стянута бронетехника. Бойцы спецотряда используют слезоточивый газ.

Злоумышленники забрасывают их гранатами и отстреливаются.

К этому часу известно об одном погибшем. Это боец спецназа, который получил смертельное ранение в голову. Контртеррористическая операция длится уже не менее 20 часов.

Спецназ начал штурм здания в Тбилиси, в котором укрылись террористы: видеофакт

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