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Трагедия в Грузии: жертвами пожара в гостинице в Батуми стали 11 человек

25.11.2017 - 14:58

Новости Грузии. Трагические новости приходят из Грузии. В Батуми минувшей ночью сражались с сильным пожаром, который охватил популярную гостиницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами трагедии, по последним данным, которые сообщило МВД страны, стали 11 человек – гражданин Ирана и местные жители. Около 20 раненых находятся в больницах.

Среди пострадавших – гражданин Израиля, пятеро – Турции, остальные жители Грузии. Среди них и пожарные.

Огонь вспыхнул в отеле поздно вечером. Густым едким дымом заволокло все пути к эвакуации. Кроме того, как выяснилось, в здании не было пожарной лестницы и люди на 7 этаже оказались заблокированы в огненной ловушке.

Спасали их уже пожарные при помощи своей техники, не предназначенной для подобных целей. По факту ЧП, возбуждено уголовное дело.

Трагедия в Грузии: жертвами пожара в гостинице в Батуми стали 11 человек

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