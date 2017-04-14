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4 художника из Хорватии к Пасхе гигантские разрисованные яйца отправили в Берлин и Боснию и Герцеговину

14.04.2017 - 14:32

Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков.

В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица.

Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрели 80 пасхальных великанов.

4 художника из Хорватии к Пасхе гигантские разрисованные яйца отправили в Берлин и Боснию и Герцеговину
Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков. В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица. Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрел
Фото. Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков. В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица. Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрел
Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков. В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица. Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрел
Фото. Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков. В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица. Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрел
Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков. В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица. Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрел
Фото. Новости Хорватии. Хорватские мастера в преддверии Пасхи расписывают гигантские яйца и отправляют в Европу в качестве подарков. В 2017 году невероятные произведения искусства получит один из городов Боснии и Герцеговины, а также немецкая столица. Украшением яиц занимаются четыре художника-любителя, которые изображают на своих уникальных холстах пейзажи и достопримечательности городов-получателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 лет этой традиции свои дома во всех уголках мира уже обрел

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