﻿ 59 граждан Китая было освобождено из трудового рабства в Хорватии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

59 граждан Китая было освобождено из трудового рабства в Хорватии

21.01.2018 - 12:12

Новости Хорватии. На неделе в Хорватии были освобождены 59 граждан Китая. Пострадавших насильно удерживали и заставляли работать в двух нелегальных колл-центрах.

Как сообщает Министерство внутренних дел Хорватии, два гражданина Китая и два гражданина Хорватии обвиняются в торговле людьми. По предварительным данным, они совершали уголовное преступление с сентября 2017 года по январь 2018 года.

Подозреваемый 48-летний гражданин Хорватии в сентябре арендовал в районе города Зегреб два дома. В зданиях было всё необходимое для поддержания минимальных условий жизни, интернет и электронные устройства.

Скриншот из видео на YouTube-канале Kanal MUP-a RH i policije

Жертв заманивали мошенничеством, обещая помочь погасить предыдущие долги. Пострадавших вербовали в Азии, затем провозили через Словению и оттуда доставляли в Хорватию. Жертвам ограничили свободу передвижения, забрали у них документы и угрозами заставляли работать. В колл-центре за пленёнными людьми следили два гражданина Китая в возрасте 27 и 38 лет.

Скриншот из видео на YouTube-канале Kanal MUP-a RH i policije

Уголовное расследование проводилось при сотрудничестве с полицией Словении и Китая.

Зимой прошлого года двух белорусских врачей освободили из плена в Ливии.

После истечения трудового договора у белорусов отобрали документы и держали в заточении – здесь подробнее.

Скриншот из видео на YouTube-канале Kanal MUP-a RH i policije

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях
«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях
В США родители удерживали в заточении 13 своих детей: некоторые были прикованы цепями
В США родители удерживали в заточении 13 своих детей: некоторые были прикованы цепями
Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв
Захват заложников в Харькове: преступник предупредил, что может устроить взрыв
Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии
Скоро они вернутся в родной Гомель, где у них двое детей и родители: история семьи врачей, освобожденной из плена в Ливии
Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей
Нас хотели заставить продлить контракт: семья освобожденных из плена в Ливии белорусских врачей
Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии
Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии
Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников
Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников
Захвативший заложников в мадридском банке мужчина сдался полиции
Захвативший заложников в мадридском банке мужчина сдался полиции
Все новости по теме Захват заложников
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru