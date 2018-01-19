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Белорусские гандболисты проиграли 25:23 хозяевам на ЧЕ в Хорватии

19.01.2018 - 21:46

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу провела первый матч основного раунда на чемпионате Европы в Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 18 января парни Юрия Шевцова сражались с хозяевами площадки. Практически на протяжении всего матча хорваты вели с разницей в 3-4 мяча, но в концовке белорусы сумели сравнять счет. Увы, больший опыт таких встреч и поддержка домашних трибун все-таки сыграли в пользу хорватов.

25:23 в их пользу к финальной сирене.

Самым результативным в составе нашей сборной стал Юринок, у него шесть точных бросков. 22 января в следующем матче на турнире белорусы сыграют со шведами.

Белорусские гандболисты проиграли 25:23 хозяевам на ЧЕ в Хорватии
Белорусские гандболисты проиграли 25:23 хозяевам на ЧЕ в Хорватии
Фото. Белорусские гандболисты проиграли 25:23 хозяевам на ЧЕ в Хорватии

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